Digiteq Automotive Salaires

Le salaire de Digiteq Automotive va de $37,539 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $78,979 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Digiteq Automotive . Dernière mise à jour : 11/23/2025