Digiteq Automotive Salaires

Le salaire de Digiteq Automotive va de $37,539 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $78,979 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Digiteq Automotive. Dernière mise à jour : 11/23/2025

Ingénieur Électrique
$45K
Chef de Programme
$79K
Chef de Projet
$45.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

66 29
66 29
Ingénieur Logiciel
$37.5K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Digiteq Automotive est Chef de Programme at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $78,979. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Digiteq Automotive est de $45,312.

Autres ressources

