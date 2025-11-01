Répertoire d'entreprises
Digitech Computer
Digitech Computer Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in Switzerland chez Digitech Computer va de CHF 132K à CHF 181K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Digitech Computer. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

CHF 142K - CHF 171K
Switzerland
Fourchette courante
Fourchette possible
CHF 132KCHF 142KCHF 171KCHF 181K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Digitech Computer?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Digitech Computer in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 180,594. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Digitech Computer pour le poste Scientifique des Données in Switzerland est de CHF 132,332.

