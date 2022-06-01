Répertoire d'entreprises
DigitalOnUs
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

DigitalOnUs Salaires

Le salaire de DigitalOnUs va de $58,729 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $80,400 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de DigitalOnUs. Dernière mise à jour : 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $58.7K
Architecte Solutions
$80.4K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez DigitalOnUs est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $80,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez DigitalOnUs est de $69,564.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour DigitalOnUs

Entreprises similaires

  • Axoni
  • Evisort
  • Saama
  • Involta
  • BCG
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/digitalonus/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.