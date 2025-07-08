Digit Insurance Salaires

Le salaire de Digit Insurance va de $7,225 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $18,426 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Digit Insurance . Dernière mise à jour : 11/23/2025