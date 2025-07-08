Répertoire d'entreprises
Digit Insurance
Digit Insurance Salaires

Le salaire de Digit Insurance va de $7,225 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $18,426 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Digit Insurance. Dernière mise à jour : 11/23/2025

Scientifique des Données
Median $18.4K
Ingénieur Logiciel
$7.2K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Digit Insurance est Scientifique des Données avec une rémunération totale annuelle de $18,426. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Digit Insurance est de $12,825.

Autres ressources

