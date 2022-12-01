Dexterity Salaires

Le salaire de Dexterity va de $140,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $155,775 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Dexterity. Dernière mise à jour : 10/11/2025
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Dexterity, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
