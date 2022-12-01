Répertoire d'entreprises
Dexterity
Dexterity Salaires

Le salaire de Dexterity va de $140,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $155,775 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Dexterity. Dernière mise à jour : 10/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $140K
Ingénieur Matériel
$156K
Marketing
$141K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Dexterity, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Dexterity est Ingénieur Matériel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $155,775. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Dexterity est de $140,700.

Autres ressources