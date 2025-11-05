Répertoire d'entreprises
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Ingénieur Logiciel Salaires à Hungary

La rémunération Ingénieur Logiciel in Hungary chez Deutsche Telekom va de HUF 12.92M par year pour Software Engineer à HUF 19.62M par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Hungary year totalise HUF 12.42M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Deutsche Telekom. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
(Niveau débutant)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Quels sont les niveaux de carrière chez Deutsche Telekom?

Titres inclus

Ingénieur Logiciel Backend

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Deutsche Telekom in Hungary s'élève à une rémunération totale annuelle de HUF 22,558,597. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Deutsche Telekom pour le poste Ingénieur Logiciel in Hungary est de HUF 12,809,942.

Autres ressources