La rémunération Ingénieur Logiciel in Greece chez Deutsche Telekom va de €35.6K par year pour Software Engineer à €26.2K par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in Greece year totalise €29.2K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Deutsche Telekom. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
