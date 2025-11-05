La rémunération Ingénieur Logiciel in Germany chez Deutsche Telekom va de €41.1K par year pour Junior Software Engineer à €131K par year pour Principal Software Engineer. Le package de rémunération médian in Germany year totalise €66.5K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Deutsche Telekom. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
