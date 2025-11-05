La rémunération Ingénieur Logiciel in Budapest Metropolitan Area chez Deutsche Telekom va de HUF 12.62M par year pour Software Engineer à HUF 19.62M par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Budapest Metropolitan Area year totalise HUF 12.42M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Deutsche Telekom. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Titres inclusSoumettre un nouveau titre