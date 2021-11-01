Répertoire d'entreprises
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Salaires

Le salaire de Deutsche Telekom va de $15,563 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Deutsche Telekom. Dernière mise à jour : 10/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $39.4K

Ingénieur Logiciel Backend

Architecte Solutions
Median $133K
Information Technologist (IT)
Median $57.1K

Chef de Projet
Median $135K
Ventes
Median $100K
Chef de Produit
Median $74K
Analyste Business
$31K
Développement Commercial
$201K
Scientifique des Données
$27.5K
Analyste Financier
$15.6K
Juridique
$94.8K
Chef de Programme
$53.8K
Cybersecurity Analyst
$40K
Manager Ingénierie Logiciel
$102K
Chef de Programme Technique
$118K
Chercheur UX
$53.1K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Deutsche Telekom est Développement Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $201,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Deutsche Telekom est de $57,128.

Autres ressources