Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Greater Rhine-Main Area chez Deutsche Bahn totalise €65.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Deutsche Bahn. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Total par an
€65.1K
Niveau
L2
Salaire de base
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Prime
€1K
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
11+ Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Deutsche Bahn?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Salaires de Stage

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area s'élève à une rémunération totale annuelle de €106,746. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Deutsche Bahn pour le poste Ingénieur Logiciel in Greater Rhine-Main Area est de €60,513.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Deutsche Bahn

