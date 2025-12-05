Répertoire d'entreprises
DEPT
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Designer Produit

  • Tous les salaires Designer Produit

DEPT Designer Produit Salaires

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de DEPT. Dernière mise à jour : 12/5/2025

Rémunération totale moyenne

$106K - $123K
Switzerland
Fourchette courante
Fourchette possible
$97.7K$106K$123K$137K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 1 de plus Designer Produit soumission chez DEPT pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez DEPT?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Designer Produit offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

Titres inclus

Soumettre un nouveau titre

Designer UX

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez DEPT in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 110,957. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez DEPT pour le poste Designer Produit in Switzerland est de CHF 79,255.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour DEPT

Entreprises similaires

  • Coinbase
  • Lyft
  • Square
  • Roblox
  • SoFi
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dept/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.