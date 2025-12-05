Répertoire d'entreprises
DePaul University
DePaul University Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in United States chez DePaul University va de $68K à $95.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de DePaul University. Dernière mise à jour : 12/5/2025

Rémunération totale moyenne

$73.6K - $85.6K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez DePaul University?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez DePaul University in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $95,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez DePaul University pour le poste Scientifique des Données in United States est de $68,000.

