Dentsu
Dentsu Consultant en Management Salaires

La rémunération totale moyenne Consultant en Management in Singapore chez Dentsu va de SGD 124K à SGD 170K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dentsu. Dernière mise à jour : 12/5/2025

Rémunération totale moyenne

$104K - $124K
Singapore
Fourchette courante
Fourchette possible
$96.2K$104K$124K$132K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Dentsu?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Consultant en Management chez Dentsu in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 169,985. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Dentsu pour le poste Consultant en Management in Singapore est de SGD 124,163.

Autres ressources

