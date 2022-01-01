Delta Electronics Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Delta Electronics va de $16,027 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $153,000 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Delta Electronics. Dernière mise à jour : 11/18/2025

Ingénieur Logiciel
Median $45.8K

Ingénieur Réseau

Ingénieur Matériel
Median $49.5K
Ingénieur Mécanique
Median $36K

Ingénieur Électrique
Median $49.6K
Scientifique des Données
Median $41.8K
Designer Produit
Median $62.2K
Ressources Humaines
$90.5K
Opérations Marketing
$35.3K
Chef de Produit
$16K
Chef de Programme
$52.7K
Chef de Projet
$51.5K
Ventes
$153K
Ingénieur Commercial
$149K
Manager Ingénierie Logiciel
$63.1K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Delta Electronics est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $153,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Delta Electronics est de $50,577.

