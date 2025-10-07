Répertoire d'entreprises
Deloitte
Deloitte Ingénieur Logiciel Backend Salaires

La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in United States chez Deloitte va de $87.9K par year pour L1 à $174K par year pour L5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $118K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Deloitte. Dernière mise à jour : 10/7/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L1
Analyst(Niveau débutant)
$87.9K
$85.8K
$1K
$1.1K
L2
Consultant
$111K
$105K
$0
$5.2K
L3
Senior Consultant
$138K
$131K
$0
$6.5K
L4
$133K
$120K
$2.8K
$10.8K
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Deloitte, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Backend chez Deloitte in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $174,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Deloitte pour le poste Ingénieur Logiciel Backend in United States est de $115,500.

