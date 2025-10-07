La rémunération Designer UX in United States chez Deloitte va de $85.6K par year pour L1 à $230K par year pour L5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $115K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Deloitte. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L1
$85.6K
$85.4K
$0
$208
L2
$108K
$107K
$0
$1.5K
L3
$166K
$147K
$0
$19K
L4
$134K
$118K
$0
$15.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Deloitte, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)