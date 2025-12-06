La rémunération Architecte Solutions in United States chez Dell Technologies va de $138K par year pour L5 à $205K par year pour L9. Le package de rémunération médian in United States year totalise $200K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dell Technologies. Dernière mise à jour : 12/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Solution Architect I
$127K
$121K
$2.5K
$4.1K
Solution Architect II
$178K
$178K
$0
$0
Senior Solution Architect
$177K
$152K
$1.7K
$23.3K
Principal Architect
$253K
$192K
$3.8K
$57.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Dell Technologies, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)
Titres inclusSoumettre un nouveau titre
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.