Répertoire d'entreprises
Dell Technologies
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Analyste Cybersécurité

  • Tous les salaires Analyste Cybersécurité

Dell Technologies Analyste Cybersécurité Salaires

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dell Technologies. Dernière mise à jour : 12/6/2025

Rémunération totale moyenne

$10.2K - $12K
India
Fourchette courante
Fourchette possible
$9K$10.2K$12K$12.7K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 1 de plus Analyste Cybersécurité soumission chez Dell Technologies pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire


Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Dell Technologies, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Analyste Cybersécurité offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Cybersécurité chez Dell Technologies s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹1,116,763. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Dell Technologies pour le poste Analyste Cybersécurité est de ₹786,590.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Dell Technologies

Entreprises similaires

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.