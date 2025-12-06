La rémunération Consultant en Management in Ireland chez Dell Technologies totalise €118K par year pour L9. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dell Technologies. Dernière mise à jour : 12/6/2025
Rémunération totale moyenne
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
Chez Dell Technologies, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)
33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)
