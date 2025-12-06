Répertoire d'entreprises
Dell Technologies
  • Salaires
  • Analyste Financier

  • Tous les salaires Analyste Financier

Dell Technologies Analyste Financier Salaires

La rémunération Analyste Financier in United States chez Dell Technologies va de $88.2K par year pour L5 à $158K par year pour L9. Le package de rémunération médian in United States year totalise $81K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dell Technologies. Dernière mise à jour : 12/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L5
$88.2K
$83.9K
$0
$4.3K
L6
$124K
$112K
$0
$12.5K
L7
$179K
$132K
$26.7K
$20.7K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Dell Technologies, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Financier chez Dell Technologies in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $179,333. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Dell Technologies pour le poste Analyste Financier in United States est de $84,650.

