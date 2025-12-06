Répertoire d'entreprises
Dell Technologies
La rémunération totale moyenne Gestionnaire d'Installations in Taiwan chez Dell Technologies va de NT$14.41M à NT$20.92M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dell Technologies. Dernière mise à jour : 12/6/2025

Rémunération totale moyenne

$534K - $620K
Taiwan
Fourchette courante
Fourchette possible
$471K$534K$620K$683K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Dell Technologies, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Gestionnaire d'Installations chez Dell Technologies in Taiwan s'élève à une rémunération totale annuelle de NT$20,917,606. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Dell Technologies pour le poste Gestionnaire d'Installations in Taiwan est de NT$14,413,812.

Autres ressources

