Dell Technologies Opérations Métier Salaires

La rémunération Opérations Métier in United States chez Dell Technologies va de $112K par year pour L7 à $240K par year pour L10. Le package de rémunération médian in United States year totalise $159K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dell Technologies. Dernière mise à jour : 12/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $ -- $ -- $ -- $ -- L7 $112K $108K $0 $4K L8 $141K $131K $0 $9.6K Voir 3 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

​ Filtre de tableau S'abonner Ajouter Ajouter rémun. Ajouter rémunération

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( USD ) Base | Actions (an) | Prime Aucun salaire trouvé Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutement ? Créez une offre interactive

Calendrier d'acquisition Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Dell Technologies, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33.3 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 33.30 % annuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Dell Technologies ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Opérations Métier offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.