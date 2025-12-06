Dell Technologies Assistant Administratif Salaires

La rémunération totale moyenne Assistant Administratif in United States chez Dell Technologies va de $33.2K à $47.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dell Technologies. Dernière mise à jour : 12/6/2025

Rémunération totale moyenne $37.6K - $42.8K United States Fourchette courante Fourchette possible $33.2K $37.6K $42.8K $47.2K Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Dell Technologies, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33.3 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.30 % annuel )

33.3 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 33.30 % annuel )

