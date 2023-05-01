Dejero Salaires

La fourchette de salaires de Dejero va de $80,249 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $106,300 pour un Technical Account Manager au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Dejero . Dernière mise à jour : 8/9/2025