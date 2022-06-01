Répertoire des entreprises
Deepgram
Deepgram Salaires

La fourchette de salaires de Deepgram va de $139,300 en rémunération totale par an pour un Architecte de solutions au bas de l'échelle à $172,480 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Deepgram. Dernière mise à jour : 8/9/2025

$160K

Ressources humaines
$143K
Marketing
$155K
Chef de produit
$166K

Ingénieur logiciel
$172K
Architecte de solutions
$139K
FAQ

