Datacom
Datacom Salaires

La fourchette de salaires de Datacom va de $39,640 en rémunération totale par an pour un Analyste en cybersécurité au bas de l'échelle à $195,975 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Datacom. Dernière mise à jour : 8/13/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $51K
Analyste commercial
$99K
Service client
$50.3K

Technologue en informatique
$95.3K
Chef de projet
$84.2K
Analyste en cybersécurité
$39.6K
Architecte de solutions
$196K
Responsable de programme technique
$159K
El rol con mayor salario reportado en Datacom es Architecte de solutions at the Common Range Average level con una compensación total anual de $195,975. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Datacom es $89,777.

