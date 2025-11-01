La rémunération Chef de Programme Technique in United States chez Databricks va de $244K par year pour L4 à $202K par year pour L5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $229K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Databricks. Dernière mise à jour : 11/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$244K
$160K
$68.8K
$15.6K
L5
$202K
$166K
$18.3K
$18.3K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Databricks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)