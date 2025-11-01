La rémunération Architecte Solutions in United States chez Databricks va de $218K par year pour L3 à $474K par year pour L7. Le package de rémunération médian in United States year totalise $312K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Databricks. Dernière mise à jour : 11/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Databricks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
