La rémunération Ventes in United States chez Databricks va de $97.3K par year pour L3 à $477K par year pour L7. Le package de rémunération médian in United States year totalise $388K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Databricks. Dernière mise à jour : 11/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$67K
$58.7K
$8.3K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$209K
$147K
$52.5K
$8.9K
L6
$236K
$171K
$64.5K
$0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Databricks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
