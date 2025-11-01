Répertoire d'entreprises
Databricks
  • Salaires
  • Ressources Humaines

  • Tous les salaires Ressources Humaines

Databricks Ressources Humaines Salaires

Le package de rémunération médian Ressources Humaines in United States chez Databricks totalise $292K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Databricks. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Package Médian
company icon
Databricks
Human Resources
San Francisco, CA
Total par an
$292K
Niveau
hidden
Salaire de base
$184K
Stock (/yr)
$108K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
5-10 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Databricks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Databricks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ressources Humaines chez Databricks in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $1,075,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Databricks pour le poste Ressources Humaines in United States est de $184,000.

