Databricks
  Salaires
  Service Client

  Tous les salaires Service Client

Databricks Service Client Salaires

Le package de rémunération médian Service Client in India chez Databricks totalise ₹3.62M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Databricks. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Package Médian
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹3.62M
Niveau
L5
Salaire de base
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
11 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Databricks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Service Client chez Databricks in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹3,618,448. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Databricks pour le poste Service Client in India est de ₹3,615,580.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Databricks

Autres ressources