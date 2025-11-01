La rémunération Manager Opérations Métier chez Databricks totalise $235K par year pour L6. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Databricks. Dernière mise à jour : 11/1/2025
Rémunération totale moyenne
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Databricks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)