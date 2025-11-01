Répertoire d'entreprises
Databricks
Databricks Manager Opérations Métier Salaires

La rémunération Manager Opérations Métier chez Databricks totalise $235K par year pour L6. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Databricks. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

$196K - $237K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$181K$196K$237K$252K
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Databricks, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Opérations Métier chez Databricks s'élève à une rémunération totale annuelle de $252,300. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Databricks pour le poste Manager Opérations Métier est de $180,525.

