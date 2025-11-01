Répertoire d'entreprises
Dastur and Company
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
La rémunération totale moyenne Ingénieur Civil in India chez Dastur and Company va de ₹619K à ₹879K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Dastur and Company. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

₹703K - ₹833K
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹619K₹703K₹833K₹879K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Dastur and Company?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Civil chez Dastur and Company in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹878,622. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Dastur and Company pour le poste Ingénieur Civil in India est de ₹618,856.

