DASA Salaires

Le salaire de DASA va de $7,744 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $100,500 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de DASA. Dernière mise à jour : 10/17/2025

Comptable
$79.7K
Assistant Administratif
$7.7K
Scientifique des Données
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Information Technologist (IT)
$26.1K
Ingénieur Logiciel
$101K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez DASA est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $100,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez DASA est de $34,334.

Autres ressources