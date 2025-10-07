La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Waterloo Region chez D2L va de CA$94.7K par year pour L2 à CA$143K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Waterloo Region year totalise CA$104K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de D2L. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
