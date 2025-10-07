D2L Ingénieur Logiciel Full-Stack Salaires à Waterloo Region

La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Waterloo Region chez D2L va de CA$94.7K par year pour L2 à CA$143K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Waterloo Region year totalise CA$104K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de D2L. Dernière mise à jour : 10/7/2025

Nom du niveau Total Base Actions ( /yr ) Prime L1 Software Developer I ( Niveau débutant ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L2 Software Developer II CA$94.7K CA$91.1K CA$1K CA$2.6K L3 Senior Software Developer I CA$102K CA$95.2K CA$3.4K CA$3K L4 Senior Software Developer II CA$143K CA$125K CA$7.7K CA$10.1K Voir 2 Plus de niveaux

CA$225K Soyez Rémunéré, Pas Exploité Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires

​ Filtre de tableau S'abonner Ajouter Ajouter rémun. Ajouter rémunération

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( CAD ) Base | Actions (an) | Prime Aucun salaire trouvé Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutement ? Créez une offre interactive

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez D2L ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.