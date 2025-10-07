Répertoire d'entreprises
D2L
  Salaires
  Ingénieur Logiciel

  Ingénieur Logiciel Full-Stack

  Waterloo Region

D2L Ingénieur Logiciel Full-Stack Salaires à Waterloo Region

La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in Waterloo Region chez D2L va de CA$94.7K par year pour L2 à CA$143K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Waterloo Region year totalise CA$104K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de D2L. Dernière mise à jour : 10/7/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L1
Software Developer I(Niveau débutant)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Quels sont les niveaux de carrière chez D2L?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Full-Stack chez D2L in Waterloo Region s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$143,131. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez D2L pour le poste Ingénieur Logiciel Full-Stack in Waterloo Region est de CA$98,199.

