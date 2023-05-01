Cyclica Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Cyclica va de $75,282 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $85,315 pour un Information Technologist (IT) dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Cyclica. Dernière mise à jour : 10/19/2025

Scientifique des Données
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Ingénieur Logiciel
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Cyclica est Information Technologist (IT) at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $85,315. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Cyclica est de $80,675.

Autres ressources