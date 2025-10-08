La rémunération Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ) in United States chez CVS Health va de $105K par year pour L1 à $135K par year pour L3. Le package de rémunération médian in United States year totalise $111K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CVS Health. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
