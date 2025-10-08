La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in New York City Area chez CVS Health va de $122K par year pour L1 à $138K par year pour L3. Le package de rémunération médian in New York City Area year totalise $140K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CVS Health. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
