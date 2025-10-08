La rémunération Ingénieur Logiciel Backend in United States chez CVS Health va de $112K par year pour L1 à $197K par year pour L5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $121K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CVS Health. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
