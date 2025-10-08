La rémunération Health Informatics in New York City Area chez CVS Health va de $141K par year pour Data Scientist à $282K par year pour Lead Director. Le package de rémunération médian in New York City Area year totalise $165K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CVS Health. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
