La rémunération Health Informatics in Greater Chicago Area chez CVS Health va de $127K par year pour Data Scientist à $153K par year pour Senior Data Scientist I. Le package de rémunération médian in Greater Chicago Area year totalise $138K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CVS Health. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
