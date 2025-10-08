La rémunération Health Informatics in United States chez CVS Health va de $137K par year pour Data Scientist à $286K par year pour Lead Director. Le package de rémunération médian in United States year totalise $164K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de CVS Health. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
