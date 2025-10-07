La rémunération Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ) in United States chez Cvent totalise $164K par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in United States year totalise $161K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cvent. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$164K
$149K
$2.5K
$12.8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***