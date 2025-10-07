La rémunération Ingénieur Logiciel Full-Stack in United States chez Cvent va de $105K par year pour Software Engineer I à $163K par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in United States year totalise $114K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cvent. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
