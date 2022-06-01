Répertoire des entreprises
Cutover
Cutover Salaires

La fourchette de salaires de Cutover va de $78,877 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $299,088 pour un Développement commercial au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Cutover. Dernière mise à jour : 8/25/2025

$160K

Développement commercial
$299K
Chef de produit
$102K
Recruteur
$137K

Ingénieur logiciel
$78.9K
FAQ

The highest paying role reported at Cutover is Développement commercial at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $299,088. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cutover is $119,462.

