Cushman & Wakefield Salaires

La fourchette de salaires de Cushman & Wakefield va de $16,850 en rémunération totale par an pour un Développement commercial au bas de l'échelle à $278,600 pour un Ventes au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Cushman & Wakefield. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Comptable
Median $60K
Analyste financier
Median $87.2K
Chef de projet
Median $80K

Analyste commercial
$27.5K
Développement commercial
$16.8K
Analyste de données
$75.2K
Data Scientist
$118K
Juridique
$239K
Marketing
$92K
Ingénieur en MEP
$128K
Gestionnaire de biens
$122K
Ventes
$279K
Ingénieur logiciel
$186K
Responsable de programme technique
$143K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Cushman & Wakefield est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $278,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Cushman & Wakefield est de $104,819.

