La rémunération Ingénieur de Fiabilité de Site in United States chez Cruise va de $222K par year pour L3 à $524K par year pour L6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $365K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cruise. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L3
$222K
$138K
$55K
$28.8K
L4
$290K
$173K
$86.5K
$31K
L5
$352K
$195K
$127K
$29.7K
L6
$524K
$249K
$201K
$73.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Cruise, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.