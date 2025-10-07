Cruise Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ) Salaires à United States

La rémunération Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ) in United States chez Cruise va de $188K par year pour L3 à $459K par year pour L6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $225K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cruise. Dernière mise à jour : 10/7/2025

Nom du niveau Total Base Actions ( /yr ) Prime L3 Software Engineer ( Niveau débutant ) $188K $139K $35K $13.9K L4 Senior Software Engineer I $267K $179K $58.1K $29.2K L5 Senior Software Engineer II $351K $200K $137K $14.8K L6 Staff Software Engineer $459K $228K $164K $67.5K Voir 3 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( USD ) Base | Actions (an) | Prime Aucun salaire trouvé

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Cruise, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel ) Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.

Quel est le calendrier d'acquisition chez Cruise ?

