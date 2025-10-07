La rémunération Ingénieur Logiciel de Production in United States chez Cruise va de $176K par year pour L3 à $500K par year pour L6. Le package de rémunération médian in United States year totalise $410K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Cruise. Dernière mise à jour : 10/7/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
L3
$176K
$130K
$32K
$14K
L4
$308K
$170K
$84.4K
$53.1K
L5
$357K
$207K
$120K
$30.7K
L6
$500K
$241K
$213K
$46.5K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Cruise, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.